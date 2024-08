Roubos a motos de luxo: polícia prende quadrilha suspeita em SP

Ao menos seis homens foram presas nesta quinta-feira, 15, por policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), da Polícia Civil de São Paulo, por suspeita de fazerem parte de uma quadrilha especializada em roubos contra condutores de motocicletas de luxo e alta cilindrada.

Conforme a investigação, as prisões foram realizadas na zona leste da capital paulista. “As equipes cumpriram mandados de busca e apreensão em imóveis do bairro de A.E. Carvalho. Os alvos foram identificados a partir de apurações sobre ataques contra motociclistas”, disse o Deic.

A operação foi feita em conjunto com equipes do 4º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep). Também teve o apoio da 1ª Delegacia Divecar (Investigações sobre Roubo e Furto de Veículos).

No local, as equipes também recolheram motocicletas, capacetes, acessórios e peças. “Os materiais estavam nos imóveis utilizados pelos detidos”, acrescentou o Deic.

Os presos são investigados por roubo, receptação e associação criminosa, de acordo com a polícia.

Ocorrências relacionadas a roubo de motos em SP

Um homem de 59 anos foi morto na noite de quinta-feira passada, 8, durante tentativa de assalto no Brooklin, zona sul de São Paulo. O crime aconteceu na Avenida Professor Vicente Rao, por onde a vítima trafegava com sua moto BMW/K1200. Luiz Francisco Silva chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Em outra ocorrência, também na quinta-feira passada, um homem de 40 anos e uma mulher, de 38, ficaram feridos após serem baleados em uma tentativa de assalto em Moema, zona sul de São Paulo. O caso ocorreu na Praça Pereira Coutinho. Eles foram socorridos ao Hospital das Clínicas (HC), onde permaneceram sob cuidados médicos.

Os latrocínios (roubos seguidos de morte) estão em alta no Estado paulista. No primeiro semestre, houve aumento de 15% dos casos, segundo dados da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP).

Ao todo, foram 92 vítimas no período, ante 80 de janeiro e junho do ano passado.

Como mostrou o Estadão, ocorrências relacionadas a roubos de moto chamam atenção, especialmente nas proximidades das rodovias Imigrantes e dos Bandeirantes.