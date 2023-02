Rompimento de ponte entre RS e SC deixa 18 feridos; cinco estão desaparecidos

A ponte pênsil que fica entre os municípios litorâneos de Torres (RS) e Passo de Torres (SC), teve parte da estrutura de cabos de aço rompida na madrugada desta segunda-feira, 20. O acidente ocorreu por volta das 2h30, quando dezenas de pessoas vindas de uma festa de carnaval, que ocorria em uma praça do lado catarinense, virou, fazendo com os pedestres caíssem no Rio Mampituba que deságua no mar.

Conforme informações do Corpo do Bombeiros, 30 pessoas já foram resgatadas do rio, sendo que 18 encaminhadas para atendimento médico e cinco estão desaparecidas. A ponte tem capacidade para circulação de 20 pedestres, no entanto, segundo relatos de testemunhas às autoridades policiais, havia cerca de cem pessoas no momento do acidente.

Acidente ocorreu na madrugada desta segunda, quando um grupo de pessoas voltava de uma festa de Carnaval – Foto: William Clavijo / Enquadrar / Estadão Conteúdo

“Em cada cabeceira da ponte, logo no acesso, tem uma placa de advertência onde indica a capacidade de circulação de pessoas, que são apenas 20. Tinha muita gente lá em cima”, disse o secretário de Trabalho, Indústria, Comércio e Turismo, Soterio Fernandes Teixeira Jr.

Questionado sobre a periodicidade de manutenção da ponte, o secretário não soube informar. “Neste momento estamos preocupados com as buscas aos desaparecidos”, afirmou a reportagem do Estadão.

Os bombeiros trabalham com duas equipes de mergulhadores, além de três botes e duas motos aquáticas nas águas do Mampituba, assim como efetivo em terra em busca dos desaparecidos. Além disso, um efetivo de Santa Catarina reforça o atendimento na região.

Uma embarcação com sonar e aeronaves da Brigada Militar (Polícia Militar) participam das buscas. Em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, o prefeito de Torres, Carlos Souza (PSDB), disse que o Município fez uma vistoria preventiva nesta temporada de verão e que nenhum problema foi identificado à época. “Não tínhamos nenhum relato ou sinal de que houvesse algum tipo de dano que pudesse gerar um acidente desta natureza.”

De madeira e aço, a ponte pênsil é utilizada diariamente na travessia de pedestres e ciclistas entre as cidades vizinhas, com tráfego praticamente ininterrupto de pessoas ao longo do dia. Ela sofreu um rompimento no dia da inauguração, em 1985, mas não foram registrados feridos.

A ponte também é considerada um ponto turístico de Torres, um dos mais procurados do litoral norte gaúcho, com vista para o rio, que divide o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e por balançar (o que é típico em pontes desse tipo). Popularmente, é chamada de “Pinguela” e fica nas proximidades da saída de embarcações turísticas e de pontos de pesca.