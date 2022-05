Romeu Zema se reúne com Ciro Nogueira no Planalto para discutir Acordo de Mariana

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), foi nesta quarta-feira, 4, ao Palácio do Planalto para reunião com o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira. De acordo com a assessoria de imprensa do chefe do Executivo mineiro, a pauta é a discussão do chamado Acordo de Mariana. O encontro não consta da agenda oficial de Ciro Nogueira. Zema não conversou com a imprensa na chegada ao Planalto.

O Acordo de Mariana definirá as ações de reparação de áreas devastadas pelo rompimento de uma barragem de rejeitos da Samarco no município, ocorrido em 2015. A tragédia em Mariana causou a morte de 19 pessoas e danos ambientais, sociais e econômicos.

A nova rodada de negociação dos termos do acordo, que acontece hoje em Brasília, envolverá a participação, além do governo federal, das Defensorias Públicas de Minas Gerais, Espírito Santo e da União, bem como dos Ministérios Públicos dos dois Estados, diz o governo mineiro em nota. A expectativa de Zema é que o acordo seja finalizado em junho.