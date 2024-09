Rodovias que dão acesso ao litoral de SP realizam interdições para obras; veja trechos - O Liberal

O Sistema Anchieta-Imigrantes, assim como outras rodovias que dão acesso ao litoral paulista administradas pela concessionária Ecovias, terão trechos das vias interditados em razão de obras semanais (conservação) e obras mensais (revitalização de pavimento) que ocorrem na região. Em alguns pontos, apesar de intervenções programadas, não haverá bloqueios, mas a atenção deve ser redobrada.

“A concessionária recomenda atenção aos motoristas e que reduzam a velocidade ao passarem pelos trechos em obras, que estão devidamente sinalizados, seguindo as normas vigentes e com avisos nos painéis de mensagens ao longo das rodovias”, disse a Ecovias.

Vale lembrar que as datas e horários dos bloqueios podem ser alterados conforme as condições climáticas e de tráfego. “Durante os trabalhos, sempre que necessário, faixas e acostamentos serão devidamente bloqueados e sinalizados para garantir a segurança viária dos motoristas e trabalhadores”, acrescenta a concessionária.

Bloqueio de rodovias

– Até quinta-feira, 19, das 20h às 5h, a pista sul da Via Anchieta será interditada para obras. Durante os bloqueios, a descida para o litoral será realizada pela pista Norte da Anchieta e pista Sul da Imigrantes. Já a subida será realizada pela pista Norte da Rodovia dos Imigrantes.

– Já a pista Norte da Anchieta será interditada no sábado, 21, das 9h às 18h. Durante as interdições, o motorista poderá utilizar a pista Sul da Via Anchieta ou a pista Sul da Rodovia dos Imigrantes para a descida. A subida da serra será feita apenas pela pista Norte da Imigrantes.

– Na sexta-feira, 20, e no sábado, entre 23h30 e 5h30, a pista Norte da Rodovia dos Imigrantes será bloqueada no trecho de serra para transposição de cargas especiais. Neste período, a alternativa é subir apenas pela pista Norte da Via Anchieta.

Veja a seguir detalhes sobre outras obras semanais realizadas até domingo, 22:

– Na Rodovia Anchieta, entre os km 9,7 e 65, em ambas as direções, ocorrerão intervenções no pavimento, túneis, passarelas e viadutos, entre outros serviços, das 8h às 17h e das 21h às 5h. Durante o período noturno, também está prevista a sinalização vertical de placas.

– Na Rodovia dos Imigrantes, entre os km 11 e 70, em ambas as direções, serão realizados serviços de manutenção do pavimento, túneis, passarelas e viadutos, além de outras atividades, das 8h às 17h. A sinalização vertical de placas será realizada durante o período noturno, das 21h às 5h, em todo o trecho e em ambos os sentidos da rodovia.

– Já as rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manoel da Nóbrega, em toda a extensão e em ambos os sentidos, receberão trabalhos de manutenção do pavimento, de túneis, passarelas e viadutos, além de outros serviços, das 8h às 17h e das 21h às 5h. Para as mesmas vias, no período noturno, das 21h às 5h, estão previstos trabalhos de sinalização vertical de placas.

– As Interligações Baixada e Planalto, assim como na saída de Guarujá pela SP-248, nos dois sentidos e em toda a extensão das vias, serão executados serviços de manutenção do pavimento, de túneis, passarelas e viadutos, além de outras ações, das 8h às 17h e das 21h às 5h. Para o período noturno, entre 21h e 5h, estão programados os serviços de sinalização vertical de placas.

Obras mensais de revitalização de pavimento

A Ecovias também dá continuidade neste mês de setembro para a etapa das obras de revitalização do pavimento no trecho de serra da Rodovia Anchieta.

“Até o momento, 40% dos 14 km programados para a revitalização já foram concluídos. Os serviços começaram em março e se estendem até novembro, abrangendo tanto os sentidos Norte quanto Sul da Anchieta, além de trechos das rodovias dos Imigrantes e Padre Manoel da Nóbrega”, afirma a concessionária.

Para minimizar o impacto no trajeto dos usuários, as obras na pista Sul da Anchieta serão realizadas no período noturno, até 30 de setembro, com bloqueios totais entre os kms 40 e 55, de segunda a quinta-feira, das 20h às 5h.

A pista Norte da Anchieta também passará por obras diurnas, nos dias 21 e 28 de setembro (próximos dois sábados), das 9h às 18h, com interdição total do km 55 ao km 40.

– Durante o bloqueio para obras da pista Norte da Via Anchieta no trecho de serra, o Sistema Anchieta-Imigrantes vai funcionar no esquema conhecido como operação 5×3. Desta forma, a descida será realizada pela pista Sul da Via Anchieta ou pela pista Sul da Rodovia dos Imigrantes, enquanto a subida será feita exclusivamente pela pista Norte da Imigrantes.

– Quando a pista Sul da Via Anchieta estiver bloqueada, o tráfego de ônibus e caminhões, que obrigatoriamente utilizam essa via para descer a serra, será redirecionado para a pista Norte da rodovia, que terá sua direção invertida para permitir a descida. Na operação 5×3, a descida para o litoral ocorre pela pista Norte da Anchieta e pela pista Sul da Imigrantes, enquanto a subida é realizada pela pista Norte da Rodovia dos Imigrantes.

Até novembro, o Sistema Anchieta-Imigrantes passará pela recuperação do pavimento, obra realizada em intervalos de aproximadamente cinco anos, de acordo com a Ecovias.