Rodovia dos Tamoios é liberada após quase quatro dias de interdição

Depois de quase quatro dias de interdição total por causa da queda de barreiras, a Rodovia dos Tamoios, principal acesso ao litoral norte de São Paulo, foi liberada ao trânsito às 17 horas deste domingo, 11. A Concessionária Tamoios alertou, no entanto, que o trecho de serra pode ser interditado novamente se voltar a chover. Equipes ainda trabalham na recomposição de aterros e taludes afetados pelos deslizamentos.

A rodovia foi interditada nos dois sentidos no fim da noite de quarta-feira, 7, quando chuvas intensas causaram deslizamentos em ao menos 20 pontos. Além da queda de barreiras, o temporal derrubou postes de iluminação e árvores sobre a pista. Os deslizamentos aconteceram entre o km 69 e o km 78 no sentido de Caraguatatuba, e no km 81, sentido São José dos Campos. No dia 12 de outubro deste ano, a Tamoios já havia sido interditada devido a queda de barreiras.