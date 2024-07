Rodovia dos Tamoios: concessionária tira dúvidas sobre pedágio free flow

A concessionária Tamoios lançou um site para tirar dúvidas de motoristas sobre o sistema de pedágio free flow (fluxo livre, em inglês) que será implementado no contorno sul da rodovia. O novo trajeto entre as cidades de Caraguatatuba e São Sebastião, no litoral paulista, tem inauguração prevista para 17 de novembro.

O pórtico de cobrança automática vai substituir o pedágio convencional, com cabines, que seria instalado no km 13,5 do contorno, próximo ao trevo que dá acesso à Serra Nova. O valor cobrado inicialmente será de R$ 4,80 em cada sentido.

Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o sistema free flow proporciona mais fluidez para o trânsito e comodidade aos usuários. O equipamento possui câmeras que fazem a leitura das placas dos veículos e gera a cobrança da tarifa sem que o motorista precise parar ou reduzir a velocidade, evitando congestionamentos.

Por meio de adesivos (tags) instalados nos parabrisas, o valor da tarifa é debitado de forma direta. As tags que podem ser utilizadas na Tamoios devem ser adquiridas das operadoras ConectCar, MoveMais, Sem Parar, Taggy e Veloe.

Usuários que não têm a tag no veículo terão até 15 dias para pagar a cobrança pelo site da concessionária ou pelo aplicativo no celular. O não pagamento no prazo é considerado evasão de pedágio, com multa de R$ 195,23, além de cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação.

Atualmente, o motorista que vai de São José dos Campos a Caraguatatuba e São Sebastião pela Tamoios paga R$ 5,30 no pedágio de Jambeiro (km 16,1) e R$ 11,20 na praça de Paraibuna (km 59,3). As duas praças continuam funcionando no sistema atual, mas devem ser substituídas pelo free flow no futuro. Ainda não há um cronograma definido para isso.