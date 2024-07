Rodovia dos Imigrantes tem novo trecho de ciclovia

Um novo trecho de ciclovia na Rodovia dos Imigrantes deve melhorar a segurança para quem faz de bicicleta a descida de São Paulo a Santos, no litoral. Com 5 km de extensão, o trajeto faz parte da Rota Cicloturística Márcia Prado, que liga as duas cidades, e era uma demanda antiga da comunidade ciclística.

O trecho exclusivo para bikes foi construído à margem da pista norte (sentido capital) da Imigrantes, fora da área de acostamento e protegido por barreiras de concreto. O percurso também conta com uma passarela na altura da Interligação Planalto, onde a rodovia cruza com a Anchieta. A obra custou R$ 17,2 milhões e foi concluída no último domingo, 28, pela concessionária Ecovias.

O acesso à ciclovia é feito pela Estrada do Capivari, em São Bernardo do Campo, na altura do km 38 da Imigrantes. O trecho termina na entrada do Parque Estadual Serra do Mar, onde o caminho de bicicleta segue por estrada de terra até Cubatão. Antes, quando não havia pista exclusiva, ciclistas percorriam esta etapa ao lado de carros e caminhões.

O nome da rota é uma homenagem à ciclista Márcia Regina de Andrade Prado, que participou de uma descida coletiva pelo percurso poucos dias antes de morrer atropelada por um ônibus na Avenida Paulista, em janeiro de 2009, quando ainda não existia ciclovia no local. O roteiro foi oficialmente instituído nove anos depois, pela Lei Estadual 16.748.