Rio suspende vacinação em adolescentes por falta de vacinas

A Prefeitura do Rio de Janeiro suspendeu nesta quarta-feira, dia 1º, a aplicação da primeira dose da vacina contra a covid-19 em adolescentes com 16 anos ou mais. O motivo é o atraso no envio de imunizantes por parte do Ministério da Saúde. Apesar disso, a Prefeitura decidiu manter a repescagem para adultos com mais de 40 anos. O município também está vacinando normalmente gestantes, puérperas, lactantes e pessoas com deficiência com 12 anos ou mais. Nesta quarta-feira, o Rio começou a aplicar a dose de reforço em idosos que estão em instituições de longa permanência.