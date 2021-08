Rio retoma vacinação nesta sexta e ‘torce’ por novos lotes de imunizantes

Depois de interromper o calendário da primeira dose contra a covid-19 por falta de imunizantes, a Prefeitura do Rio anunciou nesta quinta-feira, 12, que a vacinação será retomada nesta sexta-feira (13) para pessoas com 24 anos. O prefeito Eduardo Paes (PSD), contudo, deu a entender que somente com o envio de uma nova remessa de vacinas a capital conseguirá manter a programação para a próxima semana.

“Com as doses que já temos e com as que estão chegando hoje (quinta), conseguimos garantir para amanhã (sexta) a vacinação das pessoas com 24 anos e para sábado as pessoas de 23 anos. Torcemos muito para que o Ministério da Saúde envie mais doses nesse fim de semana”, escreveu Paes no Twitter.

Quem deveria receber a primeira dose nesta quinta-feira precisou esperar por mais um dia. Na quarta, o prefeito anunciou que a imunização estava suspensa porque, segundo ele, o Ministério da Saúde havia enviado menos doses do que o necessário. Em nota ao Estadão, a pasta informou que havia feito duas entregas para o Estado no Rio nesta semana – no domingo e na madrugada de quarta-feira – e que novas remessas estavam previstas para “os próximos dias”, sem precisar quando seriam.

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), “o Ministério da Saúde dispõe de uma pauta com as datas em que os produtores entregarão os lotes das vacinas” e o município planeja seu calendário a partir desses dados. “Logo, se o Ministério da Saúde demorar a distribuir as doses recebidas dos produtores, pode resultar no atraso da vacinação do município”, sustentou.