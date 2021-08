Rio: Polícia examina suspeita de envenenamento de funcionários de posto de saúde

A Polícia Civil do Rio de Janeiro está investigando uma suspeita de envenenamento de funcionários de um posto de saúde do município. O caso ocorreu na última sexta-feira, 30. Todas as vítimas passam bem. Dez funcionários do Centro Municipal de Saúde Sílvio Barbosa, situado em Senador Camará (zona oeste do Rio), sentiram mal-estar e precisaram de atendimento médico.

Segundo a secretaria municipal de Saúde, a maioria se recuperou logo após o atendimento – a pasta não informou quais foram as providências e o diagnóstico médico. Um funcionário permaneceu se sentindo mal e no sábado, 31, foi ao Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande (zona oeste), onde recebeu atendimento e teve alta no mesmo dia.

Uma suspeita é de que o café oferecido aos funcionários possa ter sido envenenado. O que restou do produto consumido pelos servidores que passaram mal foi encaminhado à perícia. O posto de saúde oferece vacinas contra a covid-19, mas não há indícios de que isso possa ter sido um motivo de eventual vingança contra os funcionários.

O caso foi registrado na 34ª DP (Bangu), responsável pela investigação. Funcionários da unidade de saúde já foram chamados para prestar depoimento na delegacia. O Centro de Informações Estratégicas e Resposta de Vigilância em Saúde do Rio de Janeiro (CIEVS-Rio) está acompanhando o caso.