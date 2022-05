Cotidiano Rio envia agentes para ajudar vítimas de temporais no Recife

A Defesa Civil do Rio de Janeiro enviou 16 agentes para ajudar no trabalho de socorro às vítimas dos temporais na Grande Recife. Os agentes embarcaram na noite deste sábado, sem previsão de retorno, sob o comando do subsecretário da Defesa Civil carioca, coronel Rodrigo Gonçalves.

Ao menos 44 pessoas morreram em decorrência das chuvas intensas que atingem a cidade de Recife e arredores nos últimos dias. Outros 56 moradores estão desaparecidos. “Contem com a solidariedade e apoio dos cariocas”, escreveu o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), em uma rede social, ontem, afirmando ter entrado em contato com o prefeito de Recife, João Campos (PSB), para oferecer ajuda.

Segundo Paes, um grupo de agentes da Secretaria Municipal de Assistência Social do Rio também chegaria à capital pernambucana neste domingo, 29, para ajudar no apoio às vítimas da tragédia.