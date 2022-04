Rio entra em ‘Estágio de Mobilização’ por causa de greve dos rodoviários

O Centro de Operação da Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou que o município entrou, desde às 0h desta terça-feira, 29, em Estágio de Mobilização por causa do início da greve dos rodoviários e o indicativo de chuva moderada para as próximas horas. O Estágio de Mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa haver riscos de ocorrências de alto impacto na cidade, podendo afetar a rotina de parte da população.

De acordo com informações do Alerta Rio, núcleos de chuva atuam em diversos pontos da zona oeste da capital e que há previsão de pancadas de chuvas moderadas nesta terça-feira. Além disso, em assembleia na noite desta segunda-feira, 28, o Sindicato dos Rodoviários do Município do Rio decidiu decretar greve de motoristas dos ônibus urbanos e dos BRTs a partir da virada do dia por tempo indeterminado.

Desse modo, a prefeitura passou a orientar o trabalho remoto aos cariocas e, caso haja a necessidade da ida presencial, a indicação é evitar o horário de pico do Metrô, barcas, trens e VLT. Um Termo de Conciliação firmado em abril de 2018 estabelece que em caso de greve, pelo menos, 50% das linhas que deixam de circular precisam operar em até 24 horas para atender a população.