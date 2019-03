Rio de Janeiro entra em estado de atenção por causa das chuvas

A menos de quatro horas do início do desfile das escolas de samba do grupo especial, previsto para 21h15, a cidade do Rio entrou em estado de atenção, com possibilidade de chuva forte a moderada. Desde as 16h, o Centro de Operações Rio reporta precipitações em vários pontos da cidade. Alguns dos maiores blocos da cidade, como o Simpatia é Quase Amor, interromperam o desfile por causa da forte chuva, que começou na Zona Oeste e se encaminhou para os bairros da Zona Sul e do centro.

Com muito lixo nas ruas, vários bairros das Zonas Norte, Sul e Central alagaram. Em Ipanema e Leblon, em menos de meia hora, a água atingiu quase meio metro em alguns pontos e chegou a entrar em alguns estabelecimentos comerciais das ruas Visconde de Pirajá e Aníbal de Mendonça, região que tem um dos IPTUs mais caros da cidade. A chuva também interrompeu o bloco Areia, que reuniu o maior número de foliões neste domingo de Carnaval, mais de 320 mil pessoas, de acordo com levantamento da Riotur.

Na Tijuca, água também atrapalhou a folia das 1.500 pessoas que se reuniam na Marcha Nerd, bloco que homenageia o universo Geek, com personagens e músicas de desenhos, séries e filmes. A precipitação alagou a Praça Xavier de Brito.

Ao longo da Av. Presidente Vargas, onde as primeiras escolas a desfilar já posicionam os carros alegóricos, a chuva começou a cair por voltas das 17h30. O Império Serrano abre o desfile, seguido pela Viradouro. No total, sete escolas se apresentarão hoje.

Na sexta-feira, primeiro dia de desfile das escolas do grupo de acesso, a entrada da primeira escola atrasou em mais de uma hora. A forte precipitação que caiu no início da noite alagou o sambódromo (Passarela Professor Darcy Ribeiro). Alguns bueiros estavam entupidos e impediram o escoamento da água.

A Defesa Civil informou que acionou 32 sirenes em 21 comunidades por causa da chuva, que começou a cair no fim da tarde deste domingo, no Rio de Janeiro. A orientação é para que os moradores sigam para os pontos de apoio.

Entre as regiões que tiveram o alerta acionado estão comunidades que são berço de algumas das maiores escolas de samba da cidade, como o morro do Salgueiro, cuja agremiação será a quarta a desfilar na madrugada desta segunda-feira, e a Unidos da Tijuca, que encerra a primeira noite de apresentações.