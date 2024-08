Ribeirão Preto cancela eventos ao ar livre por conta de queimadas - O Liberal

A prefeitura de Ribeirão Preto (SP) suspendeu as atividades ao livre na cidade por conta dos incêndios que atingem o interior de São Paulo. A decisão foi tomada por meio de decreto e publicada no Diário Oficial da cidade deste sábado, 24. A medida, que vale até domingo, 25, levou ao adiamento do jogo do Botafogo-SP e Guarani, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

O comunicado informa que a decisão considerou as queimadas que afetam a cidade e a região, a baixa umidade relativa do ar, os índices de umidade relativa do ar e os ventos de mais de 70 km/h que podem influenciar no alastramento das chamas e da fumaça.

“Fica suspensa a realização de atividades ao ar livre, independente do caráter cultural, artístico ou esportivo, nas datas de 24 e 25 de agosto de 2024. Parágrafo 1º A suspensão inclui as atividades anteriormente autorizadas pelo Poder Público, além de incluir a suspensão de atividades esportivas, especialmente os campeonatos de futebol profissional e maratonas”, afirma trecho do decreto, assinado pelo prefeito da cidade Duarte Nogueira.

O comunicado recomenda ainda que a população intensifique os cuidados com hidratação e proteção do Sol, evitando a exposição aos ambientes ao ar livre.

A equipe do Botafogo de Ribeirão Preto anunciou o adiamento da partida contra o Guarani, marcada para este sábado, no Estádio Santa Cruz, às 16h. Na nota, a equipe informou que quem adquiriu os ingressos para o jogo poderão ser ressarcidos, e que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não definiu uma nova data para o confronto.

Fogo afeta o Estado

Incêndios florestais, que se alastram pela falta de chuvas e pela onda de calor que atinge São Paulo, tem castigado o interior paulista há dias. A situação se agravou na última sexta, 23, quando o Estado registrou 1.886 focos de queimadas em um único dia. Dois funcionários de uma usina em Urupês, região metropolitana de São José do Rio Preto, morreram enquanto combatiam as chamas.

O fogo também provoca interdição parcial e total de rodovias estaduais, como Rodovia Luiz Augusto de Oliveira (SP-215); Rodovia Carlos Tonani (SP-333) e Rodovia Armando Salles de Oliveira (SP-332) – os trechos interditados podem ser conferidos no final do texto.

A situação mais crítica é a região de Ribeirão Preto e cidades vizinhas, sobre a qual o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) sobrevoou na parte desta manhã. Na sexta, o mandatário instalou um gabinete de crise para tratar dos incêndios.

Ao todo, 17 cidades do interior do Estado estão com focos ativo de incêndio, e 36 estão com alerta máximo de queimadas, segundo último balanço do governo paulista. A lista de municípios é feita com base no monitoramento do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Defesa Civil.

O combate às chamas têm envolvido Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Força Aérea Brasileira, que recebem o apoio de equipes da Fundação Florestal, do setor canavieiro e de empresas de construção contratadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER) – mais de 7,3 mil pessoas, entre profissionais e voluntários, estão mobilizados, segundo o governo.

“Montamos uma força-tarefa em cooperação com o governo federal. Estamos contratando aviões para fazer a pulverização de água, que se somam às nossas equipes de aeronaves do Corpo de Bombeiros e ao reforço das Forças Armadas. Então, há um empenho muito grande do Estado para que a gente possa controlar os incêndios”, afirmou Tarcísio.

O governador disse que a população também precisa colaborar para impedir o surgimento de novos incêndios. “É importante evitar bitucas de cigarro, soltar balões e qualquer coisa que possa dar início a incêndios”, alertou.