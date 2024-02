Resultado do Sisu é anunciado após adiamento de um dia; saiba como consultar

Após adiamento de um dia, devido a problemas técnicos, o resultado do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2024 foi divulgado no fim da tarde desta quarta-feira, 31. O resultado está disponível na internet, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior (https://acessounico.mec.gov.br/sisu).

O Sisu serve para selecionar candidatos para universidades públicas do Brasil, com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Quem for aprovado deve fazer matrícula no período de 2 a 7 de fevereiro.

Candidatos não aprovados, mas que tenham interesse em integrar a lista de espera, devem se manifestar no site do Sisu no prazo de 31 de janeiro a 7 de fevereiro. Os resultados da lista de espera serão divulgados por cada universidade, em datas definidas pelas instituições.

Neste ano, pela primeira vez, o Sisu tem uma edição anual única. Com isso, a seleção de candidatos para o segundo semestre letivo de 2024 vai acontecer nas mesmas datas da seleção para o primeiro semestre. Caberá à universidade, por meio da ordem da lista de classificação dos candidatos, selecionar quem estudará em cada semestre.

No resultado da chamada regular são informadas a nota de corte e a classificação do resultado da seleção para cada curso. São classificados como selecionados todos os candidatos inscritos para a opção de curso até o limite das vagas ofertadas.

Por exemplo: um curso com 10 vagas e 100 inscritos terá na chamada regular as pessoas das 10 primeiras notas por ordem de classificação das maiores notas da média obtidas no Enem.

Restando vagas disponíveis para os cursos, por tipo de modalidade de concorrência, a instituição de ensino convocará os candidatos que manifestaram interesse em participar da lista de espera do Sisu.

A convocação dá continuidade à ordem de classificação utilizada para a chamada regular, mas tendo em vista somente os candidatos que manifestaram interesse para a lista de espera. Essa etapa deve considerar ainda as orientações do edital de cada instituição de ensino.