Resultado do Enem 2022 será divulgado na quinta-feira, 9, diz MEC

O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou nesta quarta-feira, 8, que a divulgação do resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2022 será adiantada. Os estudantes vão poder conferir o desempenho na prova nesta quinta-feira, 9.

Anteriormente, a previsão era que o resultado fosse divulgado apenas no dia 13 deste mês. As notas estarão disponíveis na Página do Participante (https://enem.inep.gov.br/participante/#!/).

Para acessar, o estudante usa o CPF e a senha cadastrados.

O Enem é a principal porta de entrada dos estudantes brasileiros para a universidade. As notas podem ser utilizadas para os processos seletivos do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

O prazo de inscrição para o Sisu é de 16 a 24 de fevereiro, com resultado divulgado em 28 de fevereiro.

As inscrições para o ProUni serão abertas no dia 28 de fevereiro e vão até o dia 3 de março. No caso do Fies, elas iniciam no dia 7 de março e terminam no dia 10. Com informações de Agência Brasil