Ressarcimento: Vamos debater e trazer o que é possível em até 30 dias, diz presidente da Enel

O presidente da Enel Distribuição São Paulo, Max Xavier Lins, afirmou que as distribuidoras cujas áreas de concessão foram afetadas pela ventania da última sexta-feira, 8, avaliarão em até 30 dias a possibilidade de ressarcir consumidores por perdas de alimentos relacionadas à interrupção do serviço.

Em entrevista coletiva realizada na sede da empresa, em São Paulo, nesta manhã, o executivo afirmou que a regulação do setor não prevê ressarcimento de alimentos nestes casos, mas que, em reunião com governantes no começo da semana, foi acordado que as empresas debateriam a possibilidade de reembolso em caráter excepcional.

“É claro que traz transtorno ao cidadão, mas não está previsto”, disse. O engenheiro declarou, no entanto, que a companhia está “aberta e colaborativa” em relação ao assunto e lembrou que a iniciativa passa também pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Lins lembrou ainda que danos de aparelhos elétricos e por tempo sem o serviço, por outro lado, já estão contemplados na legislação do setor.