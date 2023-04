Cotidiano Renata Capucci fala do Parkinson aos 45 anos: ‘Gritava no carro’

A jornalista Renata Capucci emocionou a apresentadora Ana Maria Braga no programa Mais Você, da TV Globo, nesta sexta-feira, 28, ao abordar o diagnóstico de Parkinson, que recebeu em 2018. Foi a primeira entrevista da profissional sobre o tema na TV.

“Parece que cai uma bigorna na sua cabeça e você fala assim: ‘Meu Deus do céu, não é possível’. Eu lembro que eu gritava dentro do carro com meu marido depois de receber o diagnóstico”, disse a jornalista.

Ela descobriu a doença, aos 45 anos, três dias após uma participação exatamente no programa de Ana Maria. Na época, ela participava da competição de talentos musicais chamado Popstar. “Meu marido me levou em uma emergência neurológica, porque um dia antes eu estava sozinha em casa e meu braço esquerdo subiu sozinho, retesado, sem controle”, contou.

“Eu vinha desde fevereiro de 2018 mancando, e achei que não era nada. Fui no osteopata, fiz fisioterapia, e meu dedinho do pé esquerdo começou a ficar retraído”, continuou a apresentadora.

Na época, ela decidiu não desistir da competição, mas achou que não estava preparada para revelar o diagnóstico. A informação só foi divulgada no ano passado ao gravar um episódio sobre doenças degenerativas para o podcast do Fantástico. “Eu seria muito falsa se, ao final daquele programa, eu continuasse só apresentando. Eu falei: estou pronta para me abrir. Me emocionei, eu sou um”.