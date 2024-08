Reino Unido: arqueólogos encontram restos de avião da 2ª Guerra Mundial

Restos de um bombardeiro da Segunda Guerra Mundial foram encontrados por arqueólogos no condado de Suffolk, no Reino Unido, próximo ao 80º aniversário de sua queda. Além da fuselagem da aeronave, a equipe encontrou estojos de balas e outros itens, segundo informações do jornal britânico The Telegraph.

Uma equipe de 40 profissionais, incluindo ex-militares do Reino Unido e militares americanos em atividade, passou vários meses escavando o local. A organização de arqueologia britânica Cotswold Archaeology liderou a equipe de voluntários para resgatar os itens encontrados.

O bombardeiro B-17 apelidado de “Little Blue Boy” foi partido ao meio em uma colisão no dia 19 de julho de 1944, enquanto tentava retornar a uma formação aérea. Oito dos dez tripulantes americanos morreram.

Os corpos do piloto Walter Malaniak, da Pensilvânia, 26, do copiloto Aaron Brinkoeter, do Texas, 24, e do operador de rádio Ronald Grey, de Nova York, 27, não puderam ser recuperados na época.

Agora, a equipe descobriu itens importantes do acidente, incluindo uma etiqueta de identificação de Brinkoeter.

“Este projeto tem sido uma experiência profundamente comovente para todos os envolvidos”, disse a líder da equipe e gerente de engajamento da Cotswold Archaeology, Rosanna Price. “Como arqueólogos, raramente recuperamos objetos de indivíduos com identidades e nomes conhecidos e parentes vivos”, afirmou.