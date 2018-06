Região Sul tem temperaturas negativas em meio à onda de frio

Na manhã deste sábado, 16, Porto Alegre registrou a temperatura mais baixa do ano. Os termômetros registraram 1,1ºC no bairro Lami, na zona sul da cidade. A informação é da MetSul. Vários municípios da região metropolitana, como Canoas, Viamão e Alvorada, tiveram temperaturas próximas de zero durante a madrugada e o amanhecer.

Em alguns municípios houve registro de temperaturas abaixo de 0ºC. Em São José dos Ausentes, a temperatura chegou a -3,9ºC e em Pinheiro Machado, -2,8ºC. Na Serra, cidades como Canela, Gramado e Farroupilha registraram temperatura na casa de -2ºC. Já no Norte do Estado, Santa Rosa e Soledade tiveram -4ºC. Cidades da fronteira Oeste e Sul do Estado gaúcho também tiveram temperaturas abaixo de zero, como Santana do Livramento, com -1,4ºC.

A geada também cobriu de branco quase metade das cidades gaúchas nesta ensolarada manhã de sábado. O fenômeno foi registrado em Candelária, no Vale do Rio Pardo, Santa Maria, Uruguaiana, Sobradinho, Criciumal, Caxias do Sul, Sapucaia do Sul, Três Coroas, Cachoeirinha e Cruz Alta.