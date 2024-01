Brasil e Mundo Recorde histórico de precipitação foi registrado no domingo no Rio

A estação meteorológica de Anchieta atingiu o acumulado de 259,2 milímetros de chuva no período de 24 horas do domingo. Foi o recorde em toda a série histórica do Sistema Alerta Rio (desde 1997).

Esse acumulado foi aproximadamente 40% maior do que a média histórica de janeiro naquela região – em apenas um dia, choveu 138,4% da média deste mês.

O mesmo cenário foi observado em Irajá (onde houve a interdição da Avenida Brasil): 123,6% da média estabelecida no mês de janeiro. Em Madureira, foram quase 10% a mais que a média mensal – 109,7% de janeiro.

“Em função do deslocamento de uma frente fria estacionária sobre o oceano, o município do Rio foi atingido por uma chuva com caráter contínuo, a partir da tarde de sábado. Os núcleos de chuva apresentaram uma característica com lento deslocamento pelos bairros da cidade”, afirmou o Centro de Operações.

O meteorologista Heráclito Alves, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), explicou que já havia alertas para temporais no Sudeste – onde ocorreram mortes em São Paulo (2) e no Rio – desde sexta-feira. “Além disso, tivemos temperaturas muito altas, o tempo muito abafado, o que ajudou ainda mais a intensificar as chuvas.”

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.