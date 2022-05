Receita pega em Congonhas duas malas com R$ 1 milhão em joias

A Receita Federal apreendeu nesta sexta-feira, 13, no aeroporto de Congonhas, duas malas cheias de joias avaliadas em cerca de R$ 1 milhão. A bagagens continham anéis, colares e brincos que, segundo o Fisco, aparentavam ser de prata e folheados a ouro.

O passageiro que despachou as malas não foi localizado. As bagagens estavam em conexão entre os aeroportos de Brasília e São José do Rio Preto, no interior paulista.

De acordo com o Fisco, os itens estavam sem documentação fiscal que comprovasse a regularidade da compra e do transporte. A Receita diz que é possível que seja decretado o perdimento dos objetos em favor da União.