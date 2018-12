Receita pega 332 quilos de cocaína em contêiner no porto de Santos

Equipe da Alfândega da Receita do Porto de Santos interceptou na tarde desta sexta-feira, 21, uma carga de exportação contendo 332 kg de cocaína, prestes a ser embarcada para a Europa. Através de um trabalho de análise de risco, foi selecionado um contêiner carregado com uma carga lícita de pedras de calçamento, destinada ao porto de Antuérpia, na Bélgica. O cão de faro da Receita sinalizou positivamente para presença de cocaína, aumentando as suspeitas.

Foto: Receita Federal/Divulgação

Aberto o contêiner, no seu interior, além da carga regular, foram encontradas onze bolsas escuras de tecido, que continham, por sua vez, diversos tabletes de cocaína, totalizando 332 kg.

A Receita, segundo sua Assessoria de Comunicação Institucional, suspeita da técnica criminosa conhecida como “rip-on/rip-off loading” na qual a droga é inserida em uma carga de exportação regular, sem o conhecimento dos importadores e exportadores.

Neste ano, a Receita Federal localizou mais de 23 toneladas de cocaína em cargas de exportação no Porto de Santos.