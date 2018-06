Receita encontra 216 quilos de cocaína em carga de ‘amendoins’ no porto de Santos

Operação conjunta da Receita, da Polícia Federal, da Polícia Militar e da Guarda Portuária apreendeu 216 quilos de cocaína no porto de Santos no início da madrugada desta sexta-feira, 15. A droga estava oculta em um contêiner com sinais de violação.

Análise documental e de sistemas identificaram a carga declarada como um carregamento de amendoins, acondicionados em ‘big bags’, embarcado em Zarate, na Argentina, cujo destino final seria o porto de Antuérpia, na Bélgica.

Equipes da Alfândega de Santos, da PF, do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP/PM) e da Guarda Portuária (Gport) realizaram a operação que possibilitou a identificação do contêiner com indícios de violação.

Por volta de 00h40 desta sexta, o contêiner foi aberto e a droga localizada junto à porta, acondicionada em seis bolsas esportivas, com peso total de 216,70 quilos. Nas proximidades da unidade de carga, foram encontrados, ainda, cabos com mosquetões utilizados no içamento.