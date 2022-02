Rainha Elizabeth II se solidariza com vítimas da tragédia em Petrópolis

Assim como diversas autoridades nacionais e internacionais, a rainha Elizabeth II, do Reino Unido, também se solidarizou nesta segunda-feira, 21, com as vítimas da tragédia em Petrópolis. As fortes chuvas na Região Serrana do Rio de Janeiro deixaram ao menos 176 pessoas mortas, além de pelo menos 930 pessoas desabrigadas. Foi o desastre com o maior número de vítimas na história da cidade.

Por meio do perfil no Twitter, The Royal Family, a monarca enviou uma mensagem de condolências ao povo brasileiro, enquanto continua exercendo suas tarefas oficiais depois de ter sido testada positivo para a covid-19.

“Estou profundamente triste ao saber da trágica perda de vidas e destruição causada pelas terríveis inundações no Brasil”, publicou.

A rainha também se solidarizou com as pessoas que atuam no resgate de vítimas e na recuperação da cidade fluminense, que ainda tem vias bloqueadas e imóveis destruídos.

“Meus pensamentos e orações estão com todos aqueles que perderam suas vidas, entes queridos e lares, assim como os serviços de emergência e todos aqueles que trabalham para apoiar os esforços de recuperação”, disse.