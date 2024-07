Quer estudar fora? 5 dicas para melhorar o currículo nas férias

O período de férias escolares é aguardado com ansiedade pelos estudantes, mas também é um momento para trabalhar outras áreas do currículo, especialmente para quem está no Ensino Médio e de olho em uma graduação no exterior.

“É um momento de descanso, mas não para ficar parado!”, afirma Jean Carlos de Barros Silva, college counselor do Colégio Marista Santa Maria. Buscar uma graduação fora do país requer planejamento e análise prévia, por isso as férias podem ser um bom momento tanto para avaliar opções, como para melhorar o currículo, explica Silva.

Além das notas acadêmicas, é preciso complementar o currículo com atividades que mostrem que o estudante tem responsabilidade, autonomia, consegue trabalhar em equipe e colaborar com seus pares. Para Vitor Brunatto Ferraz, college counselor do Colégio Marista Santa Maria, as soft skills são essenciais e muito valorizadas pelas instituições de ensino internacionais. “Não adianta dominar ferramentas de inteligência artificial ou programação, por exemplo, e não conseguir compartilhar isso com uma equipe. Aptidões sociais são cada vez mais desejadas e valorizadas pelo mercado de trabalho”, pondera.

Confira algumas dicas dos especialistas para valorizar o currículo durante as férias de inverno:

Se envolva em voluntariado – Organizações que lidam com diferentes causas, desde animais abandonados, pessoas em situação de vulnerabilidade, apoio à terceira idade, entre outras, trazem experiências ricas para os estudantes.

De olho na comunidade local – organizações como clubes de bairro, igrejas, Pastorais da escola e escoteiros oferecem boas oportunidades de praticar as soft skills e também se envolver e melhorar a comunidade onde se mora.

Aposte em atividades esportivas – mesmo que o estudante não seja um atleta de elite, participar de esportes de maneira recorrente é algo visto como positivo no perfil do jovem. Entre as habilidades exercidas, os especialistas destacam determinação, resiliência, trabalho em equipe no caso de esportes coletivos e foco e autonomia no caso de atividades individuais.

Invista em seus hobbies – interesses particulares também podem ser interessantes para o currículo. Desde hobbies como atividades manuais, programação, jardinagem, produção e edição de vídeos ou qualquer outra habilidade. Que tal começar um grupo de pessoas interessadas no mesmo assunto ou uma turma para aprofundar o conhecimento?

Olimpíadas de conhecimento – participar de olimpíadas de Ciências, Matemática, Astronomia, História, entre outras é uma ótima maneira de se destacar durante a avaliação das instituições internacionais. Classificação em rankings são bem-vistas e mostram que o estudante consegue aplicar o conhecimento adquirido.