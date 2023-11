Quem teve aparelho eletrônico afetado pela queda de energia em SP poderá pedir ressarcimento

A Enel, concessionária responsável pela distribuição de energia em São Paulo, informou neste sábado, 4, que clientes que tiveram aparelhos eletrônicos afetados pela falta de luz poderão pedir o ressarcimento à companhia. Cerca de 1 milhão de endereços ainda estão sem luz na cidade de São Paulo de um total de 1,4 milhão de atingidos na capital pelas fortes chuvas de sexta-feira, 3.

Há relatos de imóveis sem luz há mais de 24 horas. Os impactos são maiores especialmente nas zonas sul e oeste, em bairros como Morumbi, City América, Paraíso, Rio Pequeno, Santo Amaro, Vila Romana, Campo Belo e Butantã, dentre outros. A Enel anunciou que o fornecimento de energia em São Paulo será majoritariamente restabelecido até terça-feira, 7. A prioridade é de atendimento a hospitais e serviços essenciais.

A Enel também se comprometeu a garantir o fornecimento de energia em todas as escolas que aplicarão as provas do Enem neste domingo, 5. A concessionária identificou que 84 pontos de aplicação do exame estavam com falta de luz. Em caso do fornecimento não estar normalizado, irá instalar um gerador no local.

São realizados trabalhos de reparo e reconstrução da rede. “Estamos atuando sem medir esforços. Não paramos um minuto”, disse Ruotolo durante coletiva de imprensa no escritório da Enel em São Paulo.

A Enel disse que a dificuldade de atendimento nos canais de call center foi motivada pelo alto volume de demandas. Também respondeu que os problemas no aplicativo foram pontuais, mas que foram resolvidos. Clientes têm reclamado da dificuldade de obter informações e registrar problemas desde a sexta-feira.

A concessionária afirmou que vai contatar os clientes por número de telefone ou e-mail a respeito dos trabalhos de restabelecimento do serviço.

A Enel informou, ainda, que os trabalhos terão reforços de equipes da concessionária de outros Estados, especialmente do Rio de Janeiro. Além disso, helicópteros foram acionados para o restabelecimento de quatro linhas de alta tensão, cujo fornecimento deve ser normalizado neste sábado. Essas linhas são necessárias para a estabilidade do sistema.

Para falar com a Enel

O consumidor pode entrar em contato com a Central de Relacionamento da Enel São Paulo pelo 0800 72 72 120. Também pode falar com a central de emergência pelo 0800 72 72 196. Para deficientes auditivos, o telefone é o 0800 77 28 626. Salve também a ‘Elena’ nos contatos (21 99601-9608), assim é possível conseguir realizar serviços. Ela consegue ajudar a registrar falta de luz, solicitar segunda via, consultar débitos, solicitar ressarcimento e também tirar dúvidas sobre outros serviços.

Ouvidoria da Enel São Paulo

Este é um canal de relacionamento para solucionar ou responder reclamações que a pessoa ainda não conseguiu resolver pelos outros canais de atendimento.

Por teleatendimento: 0800 72 73 110 (atendimento em dias úteis, das 8 horas às 18 horas).

Por carta: enviar em envelope fechado mencionando ‘Ouvidoria’ para o endereço: Avenida das Nações Unidas, 14401, Conjunto 1 ao 4, Torre B1, 17º andar, Vila Gertrudes, São Paulo-SP, CEP: 04794-00.