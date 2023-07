Cotidiano Quem é Vitoria Guarizo, influencer com mais de 1 milhão de seguidores acusada de tortura

A influenciadora digital Vitória Guarizo Demito, de 25 anos, presa nesta terça-feira, 25, em São Paulo, por suspeita de torturar um homem e roubar mais de R$ 40 mil dele usando o golpe conhecido como ‘boa noite, Cinderela’, ficou conhecida em 2016, quando iniciou sua transição de gênero aos 17 anos.

Filha adotiva de um casal de empresários paulistanos, Vitória se chamava Vitor na infância. Na pré-adolescência, descobriu que não se sentia como menino. Infeliz com sua sexualidade, tentou suicídio duas vezes, com overdoses de remédios.

Em entrevista ao site EGO em 2016, Vitória revelou que a modelo Lea T, filha do ex-jogador de futebol Toninho Cerezo, que também fez transição de gênero, a inspirou. “Li a história e fiquei encantada. A procurei, passamos a nos falar e foi aí que descobri que eu havia nascido mulher num corpo de homem”, contou ela, na época.

Ainda ao site, a influenciadora digital disse que os pais reagiram bem à decisão: “Nunca me julgaram ou tentaram mudar minha ideia. Inclusive foi meu pai quem me levou a uma loja da Louis Vuitton onde comprei minha primeira bolsa feminina”.

Atualmente, Vitória Guarizo possui mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. Na rede social, ela se apresenta como criadora de conteúdo sobre saúde mental, viagens e estilo de vida.

Prisão em Vila Andrade

Vitória Guarizo e o modelo Gabriel Duarte de Meneses, de 28 anos, foram presos na Vila Andrade, na zona sul da capital paulista.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), policiais civis deflagraram a Operação Vitória para cumprir mandados de busca e apreensão e prisão preventiva contra os dois suspeitos de integrar uma quadrilha que atrai vítimas com anúncios de serviço de acompanhante para roubá-las.

Segundo a SSP, a investigação apontou que os dois presos participaram de um roubo em maio deste ano, depois de um encontro marcado por meio de um aplicativo, no qual obrigaram um homem a ingerir substâncias psicotrópicas e usaram métodos de tortura para fazê-lo transferir cerca de R$ 40 mil.

No imóvel onde eles estavam, a polícia apreendeu celulares, computadores, drogas e diversos medicamentos usados para sedar vítimas, além de um carro modelo Jaguar.

A defesa da influenciadora destacou que a prisão é temporária por um prazo de 15 dias e que Vitória está colaborando com as investigações, esclarecendo os fatos, confiante de que provará a sua inocência.

“O processo, no entanto, corre em segredo de Justiça e a defesa ainda está tomando conhecimento das acusações”, afirmou a assessoria.