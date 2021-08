Cotidiano Queiroga vai a Roma para reunião de ministros da Saúde do G20

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, vai à Roma, na Itália, no início de setembro, conforme informa o Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 16. De acordo com a publicação, Queiroga vai participar da ‘Reunião de Ministros da Saúde dos Países do G20’.

A viagem do ministro se dará de 3 a 7 de setembro.