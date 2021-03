Queiroga libera a abertura de 685 leitos de UTI para Covid em 12 Estados

O novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, liberou a abertura de mais 685 leitos de Unidades de Tratamentos Intensivo (UTI) para atendimento exclusivo de pacientes de Covid-19 nos Estados de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Pernambuco, Paraná, Espírito Santo e o Distrito Federal.

A portaria com a decisão foi publicada nesta quarta-feira, 24, em edição extra do Diário Oficial da União (DOU). Este é o terceiro ato da pasta desde a semana passada para habilitar novos leitos no País – na quinta-feira, 18, foram liberados leitos em São Paulo e na sexta-feira, 19, outros cinco Estados também foram atendidos.

Em todo o Brasil, vários municípios vêm sofrendo com a falta de leitos de internação, com decorrente colapso na assistência de saúde, o que tem provocado mortes de pacientes por falta de atendimento. Alguns Estados inclusive recorreram ao Supremo Tribunal Federal com ações contra o governo federal para a retomada do custeio de leitos de UTI destinados aos pacientes do novo coronavírus. Os governos locais argumentaram nas ações que o Ministério da Saúde teria reduzido o subsídio repassado para o funcionamento dos leitos em relação ao ano passado.

A portaria publicada hoje estabelece repasse de recurso financeiro aos Estados e municípios, em parcelas mensais, no montante de R$ 32,880 milhões para custear os novos leitos.