Queiroga critica pressa e irá submeter vacinação de crianças a consulta pública

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse nesta segunda-feira que submeterá a vacinação de crianças de cinco a 11 anos contra a covid-19 a consulta pública. A imunização dessa faixa etária com doses pediátricas da Pfizer já foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), mas ainda não tem data para começar no Brasil.

“Colocaremos em consulta pública esse assunto para que a sociedade tome conhecimento e registre sua opinião. Não é eleição para saber quem quer e quem não quer, é ouvir a sociedade”, afirmou Queiroga na chegada ao ministério nesta segunda.

De acordo com Queiroga, a vacinação de crianças – criticada pelo presidente Jair Bolsonaro – precisa ser discutida profundamente e “sem açodamento”. “Depois (da consulta pública) as contribuições serão discutidas pela área técnica. Se faz audiência pública onde se discutirá aprofundadamente esse assunto. Depois o Ministério da Saúde fará suas considerações ou recomendações”, disse o chefe da Saúde. “Minha preocupação hoje é ampliar a segunda dose e a dose de reforço”, acrescentou.

O ministro ainda se irritou ao ser cobrado por jornalistas sobre um prazo para o início da vacinação de crianças. “A pressa é inimiga da perfeição. O principal é a segurança. Você tem filho? Quando você tiver um filho de cinco a 11 anos, você vai entender o porquê eu estou fazendo isso”, disse a um repórter. “Cronograma acontece no âmbito do Ministério da Saúde. Eu não abro mão de nenhuma prerrogativa aqui”, completou, deixando claro que as análises da pasta e da Anvisa são “distintas”.