Queda de barreira interdita via Dutra nos dois sentidos na Serra das Araras (RJ)

Um deslizamento de terra em Piraí, no sul do Rio de Janeiro, provocado pelas fortes chuvas que caíram no Estado nos últimos dias, interdita na manhã desta sexta-feira, 10, os dois sentidos da Via Dutra (BR-116) na Serra das Araras. Por causa disso, um grande congestionamento se formou na rodovia.

A interdição na pista de descida, sentido Rio, acontece no km 243. Já na pista de subida, sentido São Paulo, o tráfego está interrompido no km 225. Segundo a CCR RioSP, que administra a rodovia, a medida é temporária e tem o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

“O objetivo da ação é preservar a vida dos motoristas, evitando acidentes, uma vez que o local está suscetível a novos deslizamentos de terra. Desde as primeiras horas da manhã as equipes de Obras, Engenharia e de Atendimento Pré-Hospitalar da CCR RioSP atuam no local. Está sendo feita uma vistoria em toda a extensão da serra, para avaliar as condições do local e a possível liberação do tráfego no trecho interditado”, informou a concessionária, em nota.

Até o início da manhã, não havia informações sobre acidentes ou possíveis vítimas do deslizamento. A concessionária orienta os motoristas a evitarem a BR-116 naquele trecho nesta sexta-feira. Para quem já estiver pela região, há três opções de retorno: km 265 e km 243, no sentido Rio; e km 225, no sentido São Paulo.