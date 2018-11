Queda de avião monomotor em Patos de Minas deixa cinco mortos

Cinco pessoas morreram na queda de um avião de pequeno porte neste domingo, 4, próximo ao Aeroporto de Patos de Minas, região noroeste do Estado, a 460 quilômetros de Belo Horizonte. Das cinco vítimas, três eram crianças ou adolescentes, segundo informações do Corpo de Bombeiros. O acidente ocorreu por volta do meio dia.

O avião, prefixo PR-ZMZ, monomotor, partiu de Brasília e seguia em direção a Varginha, região sul de Minas Gerais. Os adultos que morreram no acidente são Marcos Nogueira Chagas, de 45 anos, e Carla Giannine Pereira Medina, de 44 anos. As crianças ainda não tiveram nomes divulgados mas, segundo os bombeiros, têm entre 10 e 16 anos.

Uma equipe do Serviços Regionais de Investigação e Prevenção de Acidentes – Seripa III, responsável por ocorrências em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo decolou do Rio para Patos de Minas por volta das 17h para iniciar a investigação do acidente. Segundo informações da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o avião estava em condições regulares de voo.