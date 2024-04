Quatro policiais militares morrem em acidente entre viatura e carreta em rodovia de Goiás

Um acidente entre uma viatura da Polícia Militar de Goiás e uma carreta na BR-364, entre as cidades de Caçu e Jataí, no sudoeste do Estado de Goiás, matou um grupo de quatro policiais que estava dentro do carro na noite da quarta-feira, 24. O motorista da carreta foi levado até um hospital da região, mas segundo o G1, não teve graves ferimentos e já recebeu alta durante a madrugada desta quinta-feira, 25.

A Polícia Rodoviária Federal investiga a dinâmica do acidente.

Os militares pertencentes ao Comando Operação de Divisas (COD) foram identificados como subtenente Gleidson Rosalen Abib, primeiro-sargento Liziano José Ribeiro Junior, terceiro sargento Anderson Kimberly Dourado de Queiroz e cabo Diego Silva de Freitas.

O quarteto estava em horário de serviço quando se envolveu no acidente.

O acidente aconteceu por volta das 20 horas, quando a carreta teria perdido o controle na pista e tombado sobre a viatura onde estavam os policiais.

Três dos militares morreram na hora, enquanto o subtenente Gleidson Abib, de 34 anos, teria sido socorrido e levado para um hospital da região, mas não sobreviveu aos ferimentos.

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), decretou luto oficial de três dias no Estado e lamentou a morte do grupo. “Serão sempre lembrados pelo trabalho heroico que desempenhavam em defesa dos goianos”, disse no X, antigo Twitter.