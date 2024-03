Cotidiano Quatro pessoas morrem durante as chuvas no ES; governo decreta situação de emergência

Quatro pessoas morreram e sete estão desaparecidas no sul do Espírito Santo, em decorrência da forte chuva que caiu entre a noite de sexta-feira, 22, e a madrugada deste sábado, 23, de acordo com a Defesa Civil do Estado.

O governo decretou situação de emergência em 13 cidades afetadas pelas chuvas. O município mais atingido é Mimoso do Sul, no interior do Estado, que já registrou o acumulado de 231,8 mm de chuvas nas últimas 24 horas. Segundo o coordenador da Defesa Civil de Mimoso, Leonardo Ferreira, a cidade está “devastada”.

No município, um caminhão do Corpo de Bombeiros foi arrastado pela enxurrada que alagou ruas do local. De acordo com a corporação, os militares estavam atendendo ocorrências na região quando estacionaram a viatura e seguiram até o local do atendimento de um bote.

Outras cidades também foram afetadas pelo grande volume de água nas últimas 24 horas. Ao todo, são 1.200 moradores desalojados na região sul do Estado.

A Defesa Civil considera alto o risco de eventos hidrológicos na região sul do Estado. “Podem-se deflagrar eventos de alagamento, enxurradas e inundações dos córregos urbanos”, diz o alerta.

O local também apresenta alta possibilidade de massa com deslizamentos de terra induzidos e em encostas naturais e quedas de barreira às margens de rodovias.