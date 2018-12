Quatro homens são mortos em trocas de tiros com a PM na Grande São Paulo

Quatro suspeitos morreram entre a noite desta segunda, 24, e a madrugada de terça, 25, após troca de tiros com a Polícia Militar em duas ocorrências diferentes em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP), o primeiro caso ocorreu por volta das 20 horas de segunda-feira na Estrada do Cabreúva. Os PMs faziam patrulhamento na região quando viram um carro roubado e deram voz de parada aos ocupantes, que teriam desobedecido a ordem.

Os policiais passaram a seguir o carro, que bateu em um poste. Os suspeitos tentaram fugir. Durante a fuga, de acordo com a SSP, dois dos homens atiraram contra os policiais, que revidaram.

Na troca de tiros, três suspeitos foram baleados: Edson Silva da Cruz, de 23 anos; Kevison de Almeida Barbosa, de 18 anos; e Lucca Ximenes Santos, de 17. Eles foram levados para hospitais da região, mas não resistiram aos ferimentos. Um quarto suspeito conseguiu fugir.

O segundo caso ocorreu por volta da 1h20 de terça na Rua Patrocínio Paulista, a cerca de três quilômetros do local do primeiro tiroteio. Os PMs foram chamados para atender a uma ocorrência de roubo de veículo. Ao localizarem o carro e os suspeitos, os policiais foram recebidos com tiros e também atiraram contra os criminosos.

O suspeito Kevin Marques do Nascimento, de 18 anos, foi baleado, socorrido e teve a prisão em flagrante decretada. Já Maikue Almeida dos Santos, de 18 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Os outros dois homens fugiram.