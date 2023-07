Quando volta a esquentar em São Paulo? Veja a previsão em todo o País

Depois de dias frios na cidade de São Paulo, as temperaturas voltam a subir gradativamente no decorrer desta semana, assim como em outros municípios da região Sudeste e Sul do País. No Nordeste, a infiltração marítima provoca o aumento das nuvens de chuva sobre o leste e sul da Bahia, de acordo com a Climatempo.

O ar quente e úmido ainda sobre parte da região Norte também impacta em chuva com intensidade moderada e forte desde o norte do Amazonas até o Amapá. No Centro-Oeste, predomina a baixa umidade do ar e o calor.

Região Sudeste

Em grande parte da região, a manhã desta segunda-feira registrou temperaturas baixas.

Em São Paulo, a semana começou com muita nebulosidade e termômetros oscilando em torno dos 14°C durante a madrugada, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da prefeitura de São Paulo. A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (Comdec) mantém o estado de atenção para baixas temperaturas em toda a capital paulista.

Ao longo da segunda-feira, o tempo melhora e o sol retorna entre nuvens, o que favorece a gradativa elevação das temperaturas. A máximas pode chegar aos 24°C, enquanto os índices de umidade devem atingir valores próximos aos 40% nas horas mais quentes do dia, conforme o CGE. Não há previsão de chuva para a Grande São Paulo.

Ao longo da semana, o ar seco ganha força, o que vai provocar dias ensolarados com grande amplitude térmica e redução dos índices de umidade.

Na terça-feira, 1º, o dia ainda deve começar com variação de nuvens e temperaturas baixas, mas o sol volta a predominar e diminui a sensação de frio no decorrer do dia.

Na capital paulista, os termômetros devem marcar máxima de 28ºC a partir de quarta-feira, 2. Até sexta-feira, 4, não há expectativa de chuva na cidade.

Conforme a Climatempo, o dia começou com nevoeiro no sul de Minas e em parte do leste de São Paulo. “Dia começando nublado e com chance de chuva fraca no litoral norte do Rio de Janeiro”, projeta a empresa brasileira de meteorologia. No Espírito Santo, permanece a nebulosidade, mas há expectativa de pouca chuva ao longo do dia. As capitais Rio de Janeiro e Belo Horizonte seguem com tempo firme.

Previsão do tempo para São Paulo nos próximos dias:

Segunda-feira: 14ºC a 24ºC;

Terça-feira: 13ºC a 25ºC;

Quarta-feira: 13ºC a 28ºC;

Quinta-feira: 13ºC a 28ºC;

Sexta-feira: 15ºC a 27ºC.

Região Centro-Oeste

Segundo a Climatempo, a alta pressão ainda impede a formação de nuvens de chuva sobre a região. Dia de sol, tempo aberto em todo o Estado de Mato Grosso do Sul e temperaturas em elevação à tarde. “Expectativa de calor em Goiás, no Distrito Federal e em Mato Grosso e a umidade relativa do ar segue em atenção em grande parte do Centro-Oeste, com registro abaixo de 30%; podendo ainda atingir índices inferiores a 20% em alguns municípios.

Atenção para baixa umidade do ar, conforme a Climatempo:

Entre 21 e 30% – estado de atenção;

Entre 12 e 20% – estado de alerta;

Abaixo de 12% – estado de emergência.

“As complicações alérgicas e respiratórias devido ao ressecamento de mucosas estão entre os problemas mais recorrentes, além de sangramento pelo nariz, ressecamento da pele e irritação dos olhos”, alerta a empresa de meteorologia.

Cuidados a serem tomados:

Evitar exercícios físicos ao ar livre entre 11h e 15h.

Umidificar o ambiente com uso de vaporizadores, toalhas molhadas e recipientes com água.

Ingerir muita água.

Usar soro fisiológico nas narinas.

Manter alimentação saudável.

Região Nordeste

De acordo com a Climatempo, a circulação dos ventos e a infiltração marítima deixa o tempo mais instável neste começo de semana, desde o litoral de Alagoas até o sul da Bahia.

“O risco de transtornos aumenta devido à persistência da chuva sobre estas regiões. Pancadas passageiras em Natal, Fortaleza e Recife”, acrescenta a empresa brasileira de meteorologia.

Região Norte

O ar quente e úmido favorece a incidência de nuvens de chuva à tarde sobre a faixa norte do Amazonas, oeste e litoral do Pará, em Roraima e no Amapá. “As demais áreas, continuam sob influência do ar seco”, projeta a Climatempo.

Região Sul

O dia amanheceu com formação de geada sobre a região serrana de Santa Catarina. “Formação de nevoeiro no sul do estado catarinense, nordeste do Paraná e no oeste do Rio Grande do Sul”, afirma a Climatempo.

Com a alta pressão impedindo a formação de nuvens de chuva, a segunda-feira permanece com tempo firme em toda a região, com a temperatura subindo um pouco mais no decorrer da tarde.