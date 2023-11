Quando temperatura vai cair em SP? Veja a previsão

Depois de dias quentes e de recorde de temperaturas, a chegada de uma brisa marítima aumenta a nebulosidade na cidade de São Paulo, o que pode provocar pancadas isoladas de chuva entre o fim da tarde e início da noite desta sexta-feira, 17. Mas é no fim de semana que a chegada de uma frente fria pelo litoral paulista mudará o tempo, provocando chuvas mais generalizadas e intensas rajadas de vento, além de amenizar o forte calor dos últimos dias, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura.

A Defesa Civil de São Paulo divulgou alerta para a possibilidade de rajadas de vento que poderão chegar a 100 km/h entre sexta-feira e domingo, 19. Segundo o CGE, as rajadas de vento devem variar entre 60 km/h e 80 km/h, mas, durante as chuvas, eles poderão chegar a 100 km/h. A Climatempo aponta para o mesmo risco, além da possibilidade de raios e queda de granizo.

A sexta-feira ainda começou abafada, com variação de nebulosidade e termômetros oscilando em torno dos 22,5°C durante a madrugada. Conforme o órgão, no decorrer do dia, o predomínio de sol favorece a rápida elevação das temperaturas, com possibilidade de uma temperatura máxima de 36 ºC.

No sábado, 18, o dia ainda começa com sol e calor na Grande São Paulo. No fim do dia, a aproximação de uma frente fria causa chuvas na forma de pancadas.

No domingo, o tempo permanecerá nublado e chuvoso, além de causar o declínio das temperaturas. “A continuidade das chuvas mantém elevado o risco para inundações e deslizamentos de terra”, alerta o CGE.

Embora mais baixa do que nos dias anteriores, a temperatura máxima ainda ficará acima dos 35ºC no sábado, conforme projeta a Meteoblue. Já no domingo, a temperatura deve despencar mais de 13ºC, chegando a 22 ºC. A previsão de chuva deve permanecer ao longo da próxima semana.

Veja a previsão para os dias seguintes em São Paulo:

– Sábado: entre 23 ºC e 35 ºC

– Domingo: entre 18 ºC e 22 ºC

– Segunda-feira: entre 18 ºC e 20 ºC

Região Sudeste

O ar continua muito quente sobre o Sudeste e o excesso de calor estimula a formação de nuvens carregadas em muitas áreas da região, que provocam pancadas de chuva. A Climatempo estima que temperaturas em torno dos 40°C ainda devem ocorrer em todos os Estados.

Região Nordeste

A umidade tem aumentando sobre parte do Nordeste e nuvens carregadas voltam a se formar em alguns Estados, de acordo com a Climatempo. Mas a maior parte da região ainda é influenciada por ar seco, que inibe a ocorrência de chuva. “Todos os Estados têm sol forte e temperaturas em torno dos 40°C em áreas do oeste da Bahia, interior do Maranhão e do Piauí e do sertão.”

Região Centro-Oeste

O ar muito quente ainda é observado em toda a região Centro-Oeste e estimula a formação de nuvens carregadas em muitas áreas. “As temperaturas em torno dos 40°C ainda serão registradas em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e em Goiás”, afirma a Climatempo.

Região Norte

Segundo a Climatempo, nuvens carregadas crescem sobre quase toda a região Norte devido ao predomínio de ar quente e úmido. “O tempo seco e o sol forte predominam na fronteira de Rondônia com a Bolívia, no Acre e no centro-sul do Amazonas.”

Região Sul

Segundo a Climatempo, o tempo permanece muito instável no Sul do Brasil. “Nuvens carregadas crescem sobre a região e provocam chuva forte e volumosa. Entre as madrugadas de quarta e desta sexta choveu de 80 a quase 250 mm em áreas do sudoeste e sul do Paraná, no centro e oeste de Santa Catarina e no norte e noroeste do Rio Grande do Sul desencadeando novas ondas de enchente na bacia do rio Uruguai e do rio Caí (RS)”, afirma a empresa brasileira de meteorologia.