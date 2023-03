Quadrilha invade hotel de luxo em SP e leva carros avaliados em mais de R$ 1,2 mi

Quatro assaltantes invadiram o Hotel Transamerica Berrini, no Brooklin Novo, zona sul de São Paulo, na noite da segunda-feira, 20, e levaram três automóveis de luxo avaliados em aproximadamente R$ 1,26 milhão. Um integrante da quadrilha estava armado e ainda roubou a carteira, o celular e as chaves de uma moto que estavam com o manobrista na hora do assalto. A Polícia Militar localizou e prendeu um dos suspeitos horas após o ocorrido.

Os veículos roubados pela quadrilha eram um VW/Tiguan, uma Maserati/Ghibli e um Audi/A4, que custam em média R$ 230 mil, R$ 730 mil e R$ 300 mil, respectivamente.

Os agentes do 1º Batalhão da PM conseguiram encontrar o suspeito quando rastrearam a localização do celular que foi roubado do manobrista, de 20 anos.

O homem de 30 anos estava no bairro Cidade Monções, também na zona sul da capital. A PM encontrou com ele uma bolsa que continha três celulares, a chave de uma motocicleta e a chave da Maserati, que estava estacionada ali perto. O VW/Tiguan também foi localizado no bairro Jardim São Luís.

Durante a ocorrência, o suspeito tentou passar um nome falso aos agentes, mas eles descobriram que o homem já era procurado pela Justiça. Ele ficou detido no 34º Distrito Policial, na Vila Sônia, e foi reconhecido como um dos assaltantes pelo manobrista.

A PM solicitou exames periciais ao Instituto de Criminalística e ao Instituto Médico Legal. O caso foi registrado como roubo de veículo, falsa identidade, localização/apreensão de veículo e captura de procurado no 89º DP (Jardim Taboão).

O Audi/A4 e os outros três integrantes da quadrilha ainda não foram localizados.