Quadrilha faz arrastão em restaurante chinês no Real Parque, na zona sul de SP

Criminosos invadiram e assaltaram um restaurante chinês no bairro do Real Parque, na região do Morumbi, zona sul de São Paulo. Câmeras de vigilância do estabelecimento registraram o momento em que ao menos quatro pessoas com máscaras e luvas anunciam o assalto no domingo, 18, promovendo uma espécie de arrastão contra clientes e funcionários. Com armas em punho, os assaltantes levaram pertences e dinheiro das vítimas.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que nenhuma das vítimas compareceu à delegacia para registrar ocorrência. Após o crime, policiais militares foram acionados para atender o caso e receberam a descrição das vítimas sobre um carro que a quadrilha havia levado.

O veículo foi identificado abandonado próximo a um muro, onde teria colidido. A polícia fez a apreensão e posterior entrega do carro ao proprietário.

Todos os suspeitos conseguiram fugir e até o momento ninguém foi preso ou identificado. O caso foi registrado como roubo de veículo, localização/apreensão e entrega no 89° DP, do Portal do Morumbi. A Polícia Civil investiga o caso.

Os bairros do Morumbi e do Itaim Bibi, na zona sul de São Paulo, foram as localidades da cidade onde os roubos mais cresceram em 2023 na comparação com 2022, de acordo com dados divulgados pela Secretaria da Segurança Pública do Estado. No total, esse tipo de crime teve redução na capital no período, mas em algumas regiões os registros aumentaram, como mostrou o Estadão.

As maiores altas de roubos foram no Portal do Morumbi (37%) e Itaim Bibi (28%), na zona sul, assim como na Aclimação (28%), no centro expandido.

Nesta terça-feira, 20, a menos de cinco quilômetros do local do arrastão, dois suspeitos morreram e um ficou ferido após um roubo com reféns em uma mansão na Cidade Jardim. A polícia foi acionada e, no local, trocou tiros com os criminosos. Um deles morreu ao colidir com um carro furtado em um portão de uma casa. A ocorrência será investigada pela Polícia Civil.