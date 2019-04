Quadrilha faz arrastão em prédio nos Jardins, área nobre de SP

Um grupo com oito criminosos invadiu um prédio residencial na noite desta quarta-feira,24, nos Jardins, bairro nobre da zona oeste de São Paulo, fez moradores reféns e roubou ao menos quatro apartamentos. Ninguém se feriu.

A quadrilha chegou ao edifício Itabiri, localizado na Alameda Casa Branca, por volta das 19h30. O assalto durou cerca de uma hora e meia.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os criminosos se apresentaram como supostos interessados na compra de um apartamento, renderam o porteiro e demais moradores e roubaram quatro unidades.

Segundo a Polícia Militar, os criminosos usavam capuzes e coletes à prova de bala da Polícia Civil. Na fuga em dois veículos, os assaltantes levaram a gravação das imagens do circuito das câmeras de segurança do condomínio.

O caso foi registrado no 78º DP, nos Jardins, e será investigado pela 4ª Delegacia do Patrimônio do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).