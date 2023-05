Prova do Encceja é oportunidade para concluir o ensino médio

A plataforma educacional Descomplica oferece curso preparatório gratuito - Foto: Junior Guarnieri - Liberal

Das 2.168.418 admissões para vagas de trabalho formal realizadas em março no país, 64.2% foram de pessoas com o ensino médio completo, segundo o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).

E apesar da proporção de pessoas de 25 anos ou mais com essa escolaridade ter crescido, alcançando 48,8% em 2019, mais da metade (51,2% ou 69,5 milhões) dos adultos não concluíram o ensino médio, segundo dados do PNAD Contínua 2019, do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Quem sente a falta do diploma tem na prova do Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos) uma oportunidade. O exame de nível médio é para maiores de 18 anos que precisaram interromper os estudos por questões econômicas, sociais ou psicológicas, e vêem na falta do diploma um grande empecilho para avançarem em suas vidas pessoais e profissionais.

Quem não tem o diploma do ensino fundamental, sendo maior de idade e alfabetizado, também pode realizar a prova e obter os certificados de conclusão do ensino fundamental e médio de uma só vez.

O calendário deste ano já foi definido. As inscrições acontecem entre 22 de maio e 2 de junho; as provas serão no dia 27 de agosto e os resultados serão divulgados em 22 de dezembro.

Interessados de Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa devem procurar a Diretoria de Ensino Região de Americana ou acessar o site. Para moradores de Sumaré ou Hortolândia, o endereço é o desumare.educacao.sp.gov.br.

CURSO GRATUITO. Para ajudar quem se prepara para a prova, a plataforma educacional Descomplica oferece um curso preparatório gratuito e on-line, através do projeto “Chegou a Minha Vez”. Há conteúdos nas quatro áreas de conhecimento que a prova engloba.

São mais de 200 aulas gravadas e diversas ao vivo, de segunda à sexta-feira até a semana da prova, e grupo de alunos no Whatsapp para trocas sobre os estudos.

A taxa de aprovação de quem realizou o curso preparatório 100% online em 2022 foi de, em média, 84% em todo o Brasil. As inscrições acontecem pelo site.