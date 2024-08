Promotoria acha R$ 4 mi no fundo falso de porta-malas de líder da sonegação de frigoríficos - O Liberal

O Ministério Público de Minas apreendeu nesta quarta-feira, 21, cerca R$ 4 milhões em dinheiro vivo escondidos no carro de um alvo da 2ª fase da Operação Castelo de Vento – investigação sobre suposto esquema de sonegação no setor de frigoríficos e derivados e lavagem de dinheiro. O dinheiro estava guardado em um fundo falso no porta-malas do veículo do suspeito.

A operação mobiliza a força-tarefa do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de Minas, composto pelo Ministério Público, Receita estadual, Polícias Militar e Civil e Advocacia-Geral do Estado.

O carro com R$ 4 milhões foi localizado durante o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão em endereços residenciais de Uberaba. Os imóveis estão ligados ao alvo principal da ofensiva, que, segundo a Promotoria de Minas, tem “longo histórico de fraudes tributárias” e deve R$ 12 milhões ao Fisco estadual.

Os investigadores suspeitam que ele estaria ocultando seu patrimônio por meio de laranjas. O investigado já foi denunciado como um dos líderes de uma organização criminosa especializada em operar esquemas estruturados de sonegação fiscal e já responde a ação penal por sonegação e falsidade ideológica.

O veículo no qual o dinheiro estava escondido é registrado em nome de um laranja, apontam os investigadores. O carro estava no estacionamento de uma casa vasculhada pela Promotoria, com capa e lacrado.

A 3ª Vara Criminal de Uberaba havia decretado o sequestro do veículo e também de outros dois e ainda de sete imóveis dos investigados.

Não é a primeira vez que investigadores da Operação Castelo de Vento encontram valores em espécie escondidos em bunkers de empresários. Na primeira etapa da ofensiva, em maio, os agentes encontraram R$ 2 milhões em um compartimento secreto na casa de um empresário.