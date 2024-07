Promessa de Elon Musk de que implantes cerebrais podem restaurar visão é ‘falha’, diz estudo

Um novo estudo, publicado no periódico científico Scientific Reports, revelou que as alegações do bilionário Elon Musk acerca do projeto Blindsight podem estar equivocadas. O Blindsight se dedica à criação de um implante cujo objetivo final é a restauração da visão.

De acordo com uma publicação feita por Musk em março no X, antigo Twitter, o dispositivo da Blindsight já estaria funcionando em macacos. Para o sul-africano, a resolução da visão influenciada pelo implante começará baixa, mas pode chegar a superar a visão humana normal.

No entanto, o trabalho científico contraria esse ponto de vista.

A pesquisa lançou mão de um modelo de computador para simular a implantação em humanos. Como resultado, foi descoberto que a visão de um paciente com 45 mil eletrodos implantados em seu córtex visual seria embaçada e pouco reconhecível.

Segundo Iona Fine, professora de psicologia na Universidade de Washington, de onde veio o estudo, as alegações e promessas de Elon Musk podem ser arriscadas. Fine é coautora da pesquisa publicada no Scientific Reports, que mostra que o impacto produzido por implantes como o de Musk provavelmente será limitado pela biologia do corpo humano.

Iona Fine afirma que a premissa da tecnologia de Musk – que se baseia na ideia de que a implantação de inúmeros eletrodos no córtex visual humano, responsável pelo processamento da informação que chega ao olho, pode criar visão de alta resolução – é falha. Em uma declaração, a cientista disse que engenheiros costumam pensar em eletrodos como produtores de pixels, “mas não é assim que a biologia funciona”.

Segundo Fine, não estamos nem perto de entender como estimular a visão em pessoas cegas, o que limitaria muito o poder dos implantes. “A cegueira não torna as pessoas vulneráveis, mas ficar cego tardiamente pode tornar algumas pessoas vulneráveis”, acrescentou.

É preciso pontuar que uma visão com pouca resolução pode representar uma evolução notável para algumas pessoas. No entanto, é preciso moderar as expectativas, sugere a pesquisa.

“Portanto, quando Elon Musk diz coisas como ‘Isso vai ser melhor que a visão humana’, isso é algo perigoso de se dizer”, reitera Fine.