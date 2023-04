Professora fica levemente ferida após artefato explosivo ser lançado em escola de SP

Um professora de 57 anos ficou ferida nesta terça-feira, 4, após quatro pessoas lançarem um artefato explosivo em direção ao estacionamento da Escola Estadual Maria Eugênia Martins, no Jaguaré, zona oeste de São Paulo.

O episódio aconteceu depois das aulas, na saída dos estudantes. De acordo com a Polícia Militar, que foi acionada por volta das 13h, a professora teve ferimentos leves e foi socorrida e encaminhada para o Hospital Universitário.

Os quatro responsáveis por acionar o artefato estão foragidos, e ainda não há informações sobre a motivação do ato de vandalismo – nem as identidades dos quatro suspeitos.

De acordo com a PM, câmeras de segurança da escola flagraram o momento em que o quarteto, do lado de fora do colégio, acionou e disparou o explosivo em direção ao estacionamento. A ocorrência foi registrado no 93° Distrito Policial (DP), em Jaguaré, que investiga o caso.