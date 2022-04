Procon proíbe McDonald’s de vender McPicanha no Distrito Federal

O McDonald’s está proibido de vender os sanduíches McPicanha em todo o Distrito Federal. A decisão é do Procon-DF e, segundo o órgão, começa a valer já nesta quinta-feira, 28.

Apesar do nome, a nova linha de hambúrgueres, anunciada no início do mês pela rede de fast food, não tem picanha na composição, o que levou o Procon-DF a proibir a comercialização até a ‘correção total da publicidade’. A avaliação do órgão é a de que houve propaganda enganosa.

McPicanha não tem picanha, o que gerou polêmica e foi parar na Justiça no DF – Foto: McDonald’s / Divulgação

Na campanha de divulgação dos novos sanduíches, o McDonald’s anunciou: “Produtos McPicanha: Picanha Salada Bacon e Picanha Cheddar Bacon. Hambúrguer 100% bovino com molho sabor picanha”.

Se não houver ajustes, o Procon-DF diz que pode multar a empresa, apreender os sanduíches e até suspender o funcionamento das unidades na capital federal.