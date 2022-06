Princípio de incêndio atinge Hospital São Lucas, em Copacabana, no Rio

Um princípio de incêndio atingiu o Hospital São Lucas, em Copacabana, na zona sul do Rio, na manhã desta quarta-feira, 8. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou no gerador do prédio e foi controlado. Até a publicação desta matéria, não havia informações sobre vítimas.

Muitos pacientes tiveram de ser removidos às pressas do andar onde o incêndio começou. Alguns foram levados para a rua em macas, cadeiras de roda e até cadeiras comuns. O trânsito chegou a ser interditado na Rua Constante Ramos.

Em setembro de 2019, também na cidade do Rio de Janeiro, um incêndio atingiu outro hospital, deixando 18 mortos. Um curto-circuito no gerador do Hospital Badim, no Maracanã, na zona norte, provocou o início das chamas, que espalharam fumaça para todos os andares do prédio. A maioria das vítimas morreu por asfixia.