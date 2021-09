Cotidiano Primeiro dia do passaporte da vacina em SP tem operação para checagem e barrados

O primeiro dia de obrigatoriedade do passaporte da vacina contra covid na cidade de São Paulo, nesta quarta-feira, 1º, mudou a rotina da maior feira de artigos para casa da América Latina. Os visitantes da Abcasa.Fair, no Expo Center Norte, zona norte, tiveram de apresentar o comprovante – digital ou impresso – antes dos protocolos sanitários. Apresentar o “passaporte” se tornou o item principal do protocolo de prevenção à covid.

Nem todo mundo conseguiu cumprir essa exigência. Profissionais e visitantes que ainda não se vacinaram não conseguiram participar da feira. A situação foi comum entre os frequentadores de outros Estados, que apresentam calendários de vacinação diferentes – São Paulo é o maior com número de vacinados em números absolutos. O Estadão presenciou vários momentos de tensão e preocupação.

Leona e Caroline Hoffmann, mãe e filha que viajaram de Timbó (SC) e trabalharam na área de utensílios domésticos, tiveram de se separar e não conseguiram participar juntas. A mãe está vacinada; a filha, de 23 anos, não. Uma acompanhou a feira em busca de novidades para a loja em Santa Catarina; a outra voltou para o hotel na zona norte.

Inconformado com a divisão que teria de fazer na equipe de trabalho, o empresário baiano João Carlos Vieira prometeu abrir uma ação judicial contra a Prefeitura de São Paulo por danos materiais. Embora ele estivesse vacinado, Felipe Portugal e Tales Nunes, de 22 e 19 anos, ainda não se vacinaram. Todos são de Vitória da Conquista (BA), que está vacinando agora pessoas com 30 anos.

De acordo com o decreto publicado no sábado, 28, organizadores de shows, feiras, congressos e jogos deverão solicitar comprovante de vacinação do cidadão de pelo menos uma dose contra covid-19. O documento pode ser físico ou digital (plataformas VaciVida e ConectSus). A verificação será feita por QR Code pelo aplicativo E-saúde da Prefeitura. A iniciativa procura evitar a disseminação da covid-19 na cidade.

Visitantes criticaram o pouco tempo que tiveram para se adaptar ao decreto municipal, publicado no sábado. A exposição começou na segunda-feira quando muitos já estavam na estrada, como o empresário João Carlos Vieira, que saiu de Uberlândia no dia 26 e percorreu várias cidades até a capital paulista. “Não tive tempo de me programar. Quando eu saí da minha cidade, a regra era uma. Agora, já é outra.”

Diante da dificuldade, os organizadores abriram exceções e começaram a aceitar fotos dos comprovantes de vacinação enviados pelos parentes dos frequentadores. De acordo com o decreto, só deveriam ser aceito o documento original.

A adaptação à nova regra provocou uma “operação de guerra” na definição dos organizadores. Foram contratados mais 70 colaboradores nos últimos dias. Parte deles repetia a frase “Comprovante de vacinação na mão” – ainda no estacionamento do evento ou repetida pelos megafones na calçada.

Outra mudança foi a disponibilização de wi-fi grátis para que os visitantes pudessem baixar o aplicativo Conect Sus ou e-Saúde. Os banners sobre a necessidade do comprovante, instalados em todas as entradas, foram finalizados nesta madrugada.

Os estabelecimentos que não respeitarem a determinação municipal estarão sujeitos às penalidades previstas em decreto de março de 2020, que estabelece multa baseada nos parâmetros da Lei de Ocupação e Uso do Solo e até interdição e cassação da licença. Os valores dependem do enquadramento da infração e das características do estabelecimento.