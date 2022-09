Primavera chega com neve e temperatura negativa em Santa Catarina

A primavera começou em Santa Catarina com frio e queda de neve. O fenômeno foi registrado na cidade de São Joaquim, na região serrana do Estado, entre a noite de quinta-feira, 22, e a madrugada desta sexta-feira, 23.

A neve começou a cair no final da noite de quinta e foi comemorada por turistas que estavam em um restaurante no centro da cidade. Outros municípios também tiveram registro, mas de forma isolada, como o caso de Rio Rufino, Bom Jardim da Serra, Urubici e Urupema.

Em outra cidade vizinha, Cruzeiro, que fica a 15 km de distância de São Joaquim, os termômetros registraram temperaturas negativas e a noite teve fortes rajadas de vento.

Esta não foi a primeira vez que a primavera foi marcada por neve em São Joaquim, que passou pelo mesmo fenômeno em 2013. De acordo com o meteorologista Gabriel Luan Rodrigues, a nevasca não teve registros grande de instabilidade nem nuvens carregadas, e foi uma consequência mais da altitude.

“O fenômeno ocorreu devido à grande quantidade de umidade do ar levada pela baixa pressão da região registrada no litoral do Rio Grande do Sul para as áreas mais altas de Santa Catarina – como no município de São Joaquim, a 1.353 metros acima do nível do mar. E, com a influência do ar polar que se deslocou da Argentina, a temperatura foi baixa o suficiente para formar os flocos de neve com a umidade disponível”, afirma.

Rodrigues diz que neste fim de semana o frio persiste, porém a neve não deve voltar ao Estado. “Vai ser um final de semana bastante frio na região, mas conforme a massa de ar frio vai se estabelecendo, a umidade diminui. Portanto, já não existem mais condições para ocorrência de neve”, explica ele, que faz um alerta para a presença de geadas no domingo.