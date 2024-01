PRF prendeu 570 e confiscou quase 200 toneladas de drogas no Paraná em 2023

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu quase 200 toneladas de drogas ilícitas no Paraná em 2023. O resultado, que inclui apreensões de maconha, cocaína e crack, representa um novo recorde no estado. O maior volume de drogas recolhidas pelos agentes da PRF na região havia sido registrado em 2020, com o confisco de 148 toneladas de entorpecentes.

A PRF divulgou nesta quinta, 11, o balanço de suas ações ao longo do ano passado. Os dados indicam uma alta de 46% no total de apreensões em relação a 2022, quando as equipes da PRF retiraram de circulação 133 toneladas de drogas – em 2023, foram 195 toneladas.

A maconha e derivados foi a droga mais apreendida em 2023 no Paraná – 192 toneladas. Seguida da cocaína (2,7 toneladas) e pelo crack (859 quilos).

A PRF prendeu 576 suspeitos por tráfico de drogas no estado. Entre as áreas com maior incidência de flagrantes está a oeste, na região de Cascavel. A maior quantidade de cocaína foi encontrada no centro-oeste (Guarapuava).

Cocaína

Segundo a PRF, as blitzes nas rodovias que cortam o Paraná também atingiram fortemente o tráfico de armas e munições.

Em relação a 2022, as apreensões de armas de fogo aumentaram 52% – 137 naquele ano e 208 em 2023.

As apreensões de munições quase quintuplicaram – 2,3 mil em 2022 e 11 mil no ano passado.

Apreensão de pistolas

O balanço da Polícia Rodoviária Federal indica, ainda, o avanço do cerco ao contrabando de cigarros – ao longo de 2022 uma alta de 5%, com mais de 33,5 milhões de carteiras apreendidas em todo o Estado.

Em 2023, quase mil pessoas foram detidas pelo crime de contrabando.

“Todo esse aumento significativo do volume de apreensões é reflexo, entre outros fatores, do trabalho diário e do empenho das nossas equipes de policiais rodoviários federais, não apenas nos trechos próximos à fronteira, mas em todas as regiões do Paraná”, avalia Fernando César de Oliveira, superintendente da PRF.

Fernando César destaca a importância da inteligência no enfrentamento ao crime organizado que usa as estradas no Paraná para alcançar grandes mercados consumidores de drogas ilícitas e arsenais de alto poder destrutivo. “A Polícia Rodoviária Federal vem aprimorando o uso de ferramentas de tecnologia e priorizando seu setor de inteligência, como forma de otimizar as abordagens, o que também se reflete nos excelentes números deste balanço de 2023.”

O superintendente da PRF considera também cada vez mais necessária a integração com outras forças de segurança. “Estamos buscando ampliar cada vez mais essa integração da PRF com outros órgãos que também atuam nas áreas de fiscalização e de segurança pública, tanto na esfera operacional quanto no compartilhamento de informações e na realização de atividades conjuntas de capacitação dos nossos servidores.”